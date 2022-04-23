Минобороны озвучило успехи спецоперации на Украине

Прошедшей ночью высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили 11 военных объектов Украины, потери противника составили до двух рот личного состава, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила 66 объектов ВСУ, средства ПВО РФ сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25, а расчет «Панцирь-С» в районе Чернобаевки сбил в воздухе две тактические ракеты «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, ракетные войска и артиллерия в течение прошедших суток выполнили 1098 огневых задач. Были уничтожены три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки ЗРК «Оса-АКМ» на окраине Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений, кроме того были поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии, уточнил Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области. В районе Чернобаевка расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня», — сообщил представитель Минобороны.

Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов, 538 БПЛА, 261 ЗРК, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники, отметили в Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что с начала боевых действий в Мариуполе в плен сдались 1844 военнослужащих Украины, из города эвакуированы свыше 143 тыс. мирных жителей, в том числе 341 иностранный гражданин. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Он сообщил, что всем сдавшимся в плен сохранены жизни, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

