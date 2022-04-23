Минпромторг определил бренды для параллельного импорта в Россию

Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. Документ еще должен зарегистрировать Минюст. Как сообщают «Известия» со ссылкой на подтвержденный приказ ведомства, в перечень вошли Apple, Samsung, Tesla, Bentley и другие ушедшие бренды — всего около 200 наименований.

Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя на территории России более 50 групп товаров: готовую потребительскую продукцию плюс комплектующие для автомобилей. В перечень вошли текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура и транспорт. В некоторых отраслях к параллельному импорту допущена вся категория товаров, а в других — лишь отдельные бренды. К примеру, одежда и обувь (включая спортивные) допускаются полностью. В список не попали только ювелирные изделия, а также мебель (за исключением сидений для транспорта).

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC. В перечне также значатся двигатели и части для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Параллельный импорт предлагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечень вошло оборудование для различных отраслей промышленности: добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства, лесопереработки и других.

Правительство РФ 30 марта утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака, в ответ на введенные санкции.

Ранее «Эксперт» писал, что параллельный импорт станет настоящим «спасательным кругом» для целого ряда отраслей на данном этапе. В частности — автомобилестроения и бизнеса, связанного с обслуживанием авто. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что легализация параллельного импорта не просто поможет российской экономике, но и подстегнет бренды, которые ушли, к возвращению. Потому что они понимают — если ушли, их место будут занимать другие люди, а основной производитель ничего не заработает.