Москвичей предупредили о возвращении заморозков

В воскресенье, 24 апреля, и первую половину следующей недели температура немного превысит норму, дожди будут небольшими и локальными. Но уже в ночь на четверг север Подмосковья накроет холодный атмосферный фронт, который потом распространится на весь регион. Холодные ночи ожидаются вплоть до 3 мая, сообщили в центре погоды «Фобос».

«В воскресенье и первую половину следующей недели дожди будут локальными и преимущественно небольшими, а температура немного превысит норму. По ночам ожидается +4…+9°, а днем воздушные массы будут прогреваться до +14…+19°. В среду по территории Москвы и области пройдет атмосферный фронт, давая старт похолоданию, и уже в ночь на четверг в регион вернутся ночные заморозки. Сначала они затронут северную половину территории, а в ночь на пятницу охватят большинство районов, температура местами опустится до −4°. Холодными ночи ожидаются в Москве и окрестностях до конца апреля и в первые 2–3 дня мая», — сообщили метеорологи.

По данным синоптиков, апрель в Москве и Подмосковье оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и обилие осадков. На сегодняшний день средняя температура воздуха с начала месяца более чем на градус отстает от нормы, а осадков уже выпало на 36% больше положенного.

В центре погоды отметили, что в XXI веке средняя дата последнего заморозка в Москве приходится на 25 апреля, а самые поздние заморозки наблюдались 15 мая 2004 года.

Ранее «Эксперт» писал, что апрель в Москве ожидается прохладный и ненастный, среднемесячная температура воздуха будет на 2 градуса ниже нормы, а количество осадков — выше климатических значений. Об этом в начале месяца сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он уточнил, что основной холод и ненастье придется на первую половину апреля.

