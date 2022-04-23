Названы три сорта клубники, идеально подходящие для Подмосковья

Для выращивания на подмосковных дачах хорошо подходят старонемецкие сорта клубники, например, «Мице Шиндлер». Клубника отечественной селекции «Фестивальная» и сорт «Ананас» тоже демонстрируют ускоренный рост и хорошую климатическую стойкость. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

«На подмосковных огородах приживаются старонемецкие сорта, так как они обладают высокой зимостойкостью и созревают очень рано. Хорошим вариантом является клубника «Мице Шиндлер», отличающаяся прекрасным вкусом и идеально подходящая для приготовления десертов», — рассказала Жашкова.

По ее словам, отечественный сорт «Фестивальная» тоже растет быстро, да еще и обладает двойным вкусом, так как это гибрид клубники и земляники. Диаметр ягод не превышает трех сантиметров, но несмотря на небольшой размер, плоды очень сладкие и сочные.

Неповторимым экзотическим вкусом обладает и клубника сорта «Ананас», ее красно-белые продолговатые ягоды среднего размера по вкусу напоминают ананас. Они тоже быстро созревают и хорошо переносят подмосковные погодные условия.

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