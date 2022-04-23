Нефтяников обязали продавать больше топлива на бирже

Минимальная доля продажи бензина на биржевых торгах для нефтяников увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства, дизеля – с 7,5% до 8,5%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как пояснили в пресс-службе кабмина, решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса.

«Продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками, на бирже позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — сообщили в правительстве.

Постановление было принято с целью повышения гарантированного объема предложения топлива на биржевых торгах и увеличения доли сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Ранее «Эксперт» писал, что российские НПЗ получили в 2021 году из бюджета рекордные компенсации порядка 650 млрд рублей в общей сложности, что почти вдвое превышает аналогичные выплаты по демпферу за 2019 год. Но, по словам, шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, данный механизм давно уже не работает, будучи связанным с реальной динамикой цен на бензин скорее символически. Многие представители нефтяной отрасли, ссылаясь на якобы низкую маржинальность розничной продажи бензина, продолжают лоббировать «донастройку» демпферных выплат, которые уже и так были скорректированы в прошлом году в сторону увеличения.

