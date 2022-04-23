Организаторы «Бессмертного полка» заранее открестились от поведения участников акции

Организаторы всероссийского движения «Бессмертный полк» заявили, что выступают против явлений и событий, искажающих изначальный смысл шествия. В сообщении на сайте движения говорится, что «Бессмертный полк» — не государственная и не политическая гражданская инициатива, а свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Организаторы подчеркнули, что более не ответственны за, что будет происходить в колоннах.

«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», — говорится в заявлении.

Ранее организаторы сообщали, что в некоторых регионах участникам шествия рекомендуют заклеивать на штендерах журавля — символа акции, из разных источников также «поступает информация, что нежелательной в грядущие праздники может быть объявлена еще одна птица – голубь».

Первый «Бессмертный полк» прошел десять лет назад, в мае 2012 года, в Томске. Журавлик, ставший его символом, был создан сибирским художником Алексеем Шелеповым.

Ранее «Эксперт» писал, что шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в традиционном очном формате. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Два года шествие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

