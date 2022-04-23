Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить «благословенное единство между православными христианами». Пасхальное послание патриарха опубликовано на сайте РПЦ.

«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью», — говорится в послании.

Патриарх пожелал всем православным божьего благословения и неоскудевающей пасхальной радости, подчеркнув, что в свете Пасхи все видится иначе: «исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами», и «непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту».

Ранее «Эксперт» писал, что патриарх Кирилл призвал россиян в непростое для страны время сплотиться вокруг власти, а руководителей государства — быть готовыми всегда служить своему народу. Это, по его словам, создаст в России подлинную солидарность и позволит отражать врагов внешних и внутренних. Государственным деятелям и лидерам, получающим «формальную или неформальную власть», он напомнил, что смысл власти заключается в помощи другим людям, и только тогда она будет во спасение, а не в погибель человеку.

