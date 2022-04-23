Рогозин рассказал, с чего может начаться мировая война

Применение противоспутникового оружия по аппарату любой страны может стать началом третьей мировой войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Глава госкорпорации также считает, что при помощи засекреченного Boeing X-37 США пытаются вывести в космос оружие массового уничтожения. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Рогозина.

«США провели натурные испытания противоспутникового оружия, они били по своим космическим апаратам. А вообще надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно. Именно поэтому на некоторых аппаратах устанавливаются детекторы, которые засекают любое внешнее воздействие», — сообщил Рогозин.

По его словам, США уже приняли на вооружение эту систему. По поводу американского крылатого космического аппарата X-37B Рогозин сказал, что от США пока нет никакой внятной фактологической информации о его предназначении и технических возможностях.

«Понятно, что наши Вооруженные силы, соответствующие добывающие органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет. По сути, речь идет о возвращаемом из космоса аппарате, который может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителей оружия массового уничтожения. Нападение из космоса — это серьезнейшая опасность», — подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса полагает, что воздействие на Землю из космоса — это уже та реальность, которая может создать колоссальные риски для мировой безопасности. По его словам, уже есть явные попытки эту реальность сформировать.

«Есть совместные предложения России и Китая по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на них, делают нелепые заявления, призывая другие страны ввести мораторий на противоспутниковое оружие», — добавил Рогозин.

Ранее «Эксперт» писал, что Роскосмос проведет порядка 20 космических пусков в 2022 году в условиях отказа от запусков спутников OneWeb и консервации стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане. Изначально планировалось провести 32 пуска. По словам Рогозина, на построенных под OneWeb ракетах можно будет вывести спутники частных российских компаний, причем, практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены. Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.

