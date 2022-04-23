В России изобрели разлагающийся биопластик с лузгой гречихи

Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Ветлугин разработал технологию производства биопластика, который самостоятельно разлагается в течение 7-10 лет. В его составе – полиэтилен низкого давления (ПНД) и концентрат из микроцеллюлозы, лузги гречихи и риса, предназначенный для биоразложения, сообщается на сайте платформы «Россия – страна возможностей».

«Нашей задачей было найти состав и способ получения материала, который будет разлагаться быстрее и самым естественным образом. Например, канистра из нашего биопластика через 7-10 лет сама собой превратится в биомассу, безвредную для окружающей среды», — рассказал 28-летний победитель трека «Бизнес и промышленность» Алексей Ветлугин.

В разработке биопластика принимали участие десять специалистов – биологи, химики и промышленные технологи, им потребовалось более года для получения формулы необходимого полимера. Новый материал пригоден для производства любых полиэтиленовых изделий для пищевой и непищевой промышленности, особенно толстостенных емкостей (бочек, цистерн и канистр).

Опытные образцы специалисты изготовили на базе Омского завода смазочных материалов, филиала ООО «Газпромнефть-СМ», а затем усовершенствовали их в научной лаборатории Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Москве. Расчеты сроков естественного разложения пластика были проверены на установке ускоренного определения биодеградации материалов, которая в России есть только в РЭУ им. Плеханова. По словам Ветлугина, опыты показали, что толстостенный пластик разложится минимум за семь и максимум за десять лет, в зависимости от внешних условий, при этом активная фаза разложения займет два-три года.

Специалист отметил, что на сегодняшний день Россия располагает достаточной сырьевой базой и производственными мощностями, чтобы производить такой биопластик: ПНД делает компания «Сибур», а у сельхозпредприятий имеется достаточно растительных отходов от зерен риса, гречихи и льна, которые сейчас просто сжигают. В планах команды Ветлугина – доработка биопластика для производства пленок.

Ранее «Эксперт» писал, что ООО «Кредо-Пак», входящее в группу предприятий «Кредо», в два раза увеличило мощности по выпуску пленки из вторсырья после запуска третьей производственной линии в Перми. На новой линии планируется производить ежегодно до 1,4 тыс. тонн полимерной технической пленки, которая используется при упаковке строительных материалов и бытовой техники, а также для транспортировки товаров. Общая мощность по выпуску этой продукции на предприятии увеличилась до 2,8 тыс. тонн в год. Уточняется, что сырьем для пленки являются пластиковые отходы, которые перерабатывает «Кредо-Пак».

