В России снизилось число погибших от преступлений

Жертвами преступлений в России за первый квартал текущего года стали 5,6 тыс. человек, что на 11% меньше аналогичного периода 2021 года. Число зарегистрированных преступлений тоже снизилось — почти на 4%, при этом на 8% выросло количество преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД РФ.

«В России в январе-марте зарегистрировано почти 483 тыс. преступлений, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 20 регионах РФ, снижение — в 65. В результате преступных посягательств погибло 5,6 тыс. человек, что на 11,1% меньше, чем в 2021 году, здоровью 8,1 тыс. человек причинен тяжкий вред (меньше на 6,7%, чем годом ранее)», — следует из данных МВД.

Согласно статистике ведомства, четыре преступления из пяти (81,9%) были зарегистрированы в городах и поселках городского типа (395 тысяч), шестая часть — в сельской местности (85,2 тыс., 17,7%).

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь-март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», — следует из данных МВД.

Кроме того, почти на 6% выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тыс. преступлений).

Ранее «Эксперт» писал, что ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009-го и почти вдвое превысило результат 2020-го. Число зарегистрированных в этой сфере преступлений превысило 117 тысяч, что тоже является рекордным за последние восемь лет показателем. Абсолютное большинство нарушений в этой категории составили изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, но также был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве.