Виды и характеристики штабелеров

Существует несколько основных типов штабелеров, рассчитанных на разные условия применения, приобрести которые возможно на сайте www.shtabeler.by.

Гидравлические штабелеры с ручным управлением

Благодаря своим компактным размерам гидравлические штабелеры с целиком ручным управлением завоевали наибольшую популярность на небольших складах. С их помощью грузы размещают на нескольких ярусах. Для приведения гидропривода в действие операторам приходится прилагать физические усилия. В число важнейших достоинств таких моделей входят:

эффективность функционирования;

доступная цена;

приспособленность для небольшого пространства.

Штабелеры с электрическим приводом

При управлении штабелером с электроприводом от оператора требуются минимальные усилия. Все действия осуществляются с использованием педалей, расположенных на панели. Главные достоинства штабелеров с электрическим приводом таковы:

быстрота выполнения поставленных задач;

высокий уровень маневренности;

прекрасная мобильность;

сравнительно низкая цена;

надежность;

легкость технического обслуживания.

Применение штабелеров с электрическим приводом рекомендуется на складах со средней загруженностью.

Самоходные штабелеры

Высокая мощность самоходных штабелеров позволяет выполнять с их помощью большой объем самых разнообразных работ. Их применение рекомендуется на крупных предприятиях с одним или несколькими большими складами. Такие модели поднимают и опускают грузы с применением электродвигателей. Они подходят для складских помещений с ровными полами. При несоблюдении данного условия передвижение будет осложнено. Грузоподъемность самоходных штабелеров достигает двух тонн, а скорость передвижения при максимальной загрузке составляет пять километров в час. Они отличаются универсальностью, поскольку сочетают в себе все достоинства вышеописанных моделей. К основным преимуществам самоходных штабелеров относятся: