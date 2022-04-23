Виды и характеристики штабелеров

Существует несколько основных типов штабелеров, рассчитанных на разные условия применения, приобрести которые возможно на сайте www.shtabeler.by.
Гидравлические штабелеры с ручным управлением
Благодаря своим компактным размерам гидравлические штабелеры с целиком ручным управлением завоевали наибольшую популярность на небольших складах. С их помощью грузы размещают на нескольких ярусах. Для приведения гидропривода в действие операторам приходится прилагать физические усилия. В число важнейших достоинств таких моделей входят:
- эффективность функционирования;
- доступная цена;
- приспособленность для небольшого пространства.
Штабелеры с электрическим приводом
При управлении штабелером с электроприводом от оператора требуются минимальные усилия. Все действия осуществляются с использованием педалей, расположенных на панели. Главные достоинства штабелеров с электрическим приводом таковы:
- быстрота выполнения поставленных задач;
- высокий уровень маневренности;
- прекрасная мобильность;
- сравнительно низкая цена;
- надежность;
- легкость технического обслуживания.
Применение штабелеров с электрическим приводом рекомендуется на складах со средней загруженностью.
Самоходные штабелеры
Высокая мощность самоходных штабелеров позволяет выполнять с их помощью большой объем самых разнообразных работ. Их применение рекомендуется на крупных предприятиях с одним или несколькими большими складами. Такие модели поднимают и опускают грузы с применением электродвигателей. Они подходят для складских помещений с ровными полами. При несоблюдении данного условия передвижение будет осложнено. Грузоподъемность самоходных штабелеров достигает двух тонн, а скорость передвижения при максимальной загрузке составляет пять километров в час. Они отличаются универсальностью, поскольку сочетают в себе все достоинства вышеописанных моделей. К основным преимуществам самоходных штабелеров относятся:
- устойчивость даже при работе с очень тяжелыми грузами;
- прекрасные эксплуатационные параметры;
- безопасность для оператора;
- небольшие затраты на техническое обслуживание;
- продуманная эргономика, обеспечивающая возможность управления даже новичку.