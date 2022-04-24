Акция недели: совещание у президента поддержало «Северсталь»

По итогам этой недели Индекс МосБиржи потерял 7,95%. Лучшими в его составе были акции «Северстали» (+9,35%), но и другие крупные металлурги – ММК (+5,53%) и НЛМК (+0,41%) – вошли в узкий круг индексных бумаг, показавших рост. И это не случайное совпадение.
Акции крупнейших российских компаний из сектора черной металлургии были одними из самых пострадавших бумаг в ходе февральской распродажи на российском рынке. У «Северстали», например, они падали с 1674,8 рублей на 21-го до 954,6 рублей к 24 февраля. После возобновления торгов в марте они немного подскочили, но затем вновь пошли вниз. И лишь 15 апреля нащупали дно на отметке 950 рублей.
Причины такой динамики вполне очевидны. Металлургия – циклическая отрасль. Благосостояние акционеров таких компаний склонно к резким колебаниям и очень зависит от уровня цен на продукцию. При таких котировках стали, как в прошлом году, они чувствовали себя превосходно, но даже и тогда опасались предстоящего падения и были не готовы много платить за акции. Именно поэтому дивидендная доходность металлургических компаний в пересчете на год превышала 20%. Ожидали, правда, снижения мировых цен – но и антироссийские санкции рынок тоже напрягли.
Для «Северстали» и НЛМК важнейшими экспортными направлениями были Северная Америка и ЕС, ныне закрывающиеся от российского металла. Быстро сменить их непросто: мировой рынок стали фрагментирован, везде свои условия, разный уровень цен, не желающие конкуренции поставщики, отлаженная определенным образом логистика, не говоря о политических соображениях.
Но потери могут не ограничиваться сокращением экспортной выручки. Именно поэтому, хотя ММК в гораздо большей степени ориентирован на внутренний рынок, продавали и его акции. Ведь, рассудили трейдеры, экспортеры вынужденно нарастят продажи стали в России, а страна потребляет ее куда меньше, чем производит. Минэкономразвития жестко одергивало металлургов при попытках задрать цены. Но теперь и этого не понадобится. Спрос на стальной прокат низко эластичен, так что цены смогут обрушиться сами.
Металлурги при таком раскладе рисковали бы не просто потерять часть прибыли, а даже погрузиться в убытки. И это не говоря о том, что государство, недовольное высокими ценами на сталь, серьезно увеличило уровень их налогообложения. Тут будет не до дивидендов. И новости о том, что эти компании одна за другой стали отказываться от предстоящих выплат, акционеров уже не удивляли.
Пока, впрочем, хотя российские цены на сталь и снижаются, упав с начала марта более чем на 15%, они все еще остаются на весьма высоком по историческим меркам уровне. И все же даже после роста на прошлой неделе акции металлургов торгуются очень дешево – P/E (цена/прибыль) в районе 2-3. Но и что будет стоять в нижней части этого соотношения через год – большой вопрос.
Именно с тем, что у акционеров появился более оптимистичный вариант ответа на него, и было связано повышение котировок акций. Совещание у президента, посвященное металлургии, состоялось 20 апреля, но рост бумаг металлургов начался еще раньше – на одних лишь неясных слухах о нем.
Речь на совещании пошла именно о том, что хотели услышать акционеры – повышении спроса на внутреннем рынке. «Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», — заявил президент. Было подчеркнуто, что для поддержки спроса на металл необходимо запускать масштабные долгосрочные проекты и программы. До 1 июня будет обновлена Стратегия развития отечественной металлургии до 2030 года.
Все это, безусловно, улучшило настроение инвесторам. Однако котировки акций металлургов все еще очень далеки не только от уровней февраля, но даже и от апрельских максимумов. И это вполне объяснимо. Точных цифр, касающихся поддержки развития отрасли, пока нет, да и быть еще не может. Отдаленное будущее по-прежнему туманно, да и с настоящим (и даже с недавним прошлым) есть неясности.
Раньше уже можно было бы посмотреть на часть отчетности за I квартал, узнав, как металлурги пережили первый удар кризиса. Но в новых условиях они стали пользоваться правом сокращения объема официально раскрываемой информации. А чем меньше достоверных данных, тем больше слухов – сами же инвестиции при этом плавно дрейфуют в сторону спекуляций.