Акция недели: совещание у президента поддержало «Северсталь»

По итогам этой недели Индекс МосБиржи потерял 7,95%. Лучшими в его составе были акции «Северстали» (+9,35%), но и другие крупные металлурги – ММК (+5,53%) и НЛМК (+0,41%) – вошли в узкий круг индексных бумаг, показавших рост. И это не случайное совпадение.

Акции крупнейших российских компаний из сектора черной металлургии были одними из самых пострадавших бумаг в ходе февральской распродажи на российском рынке. У «Северстали», например, они падали с 1674,8 рублей на 21-го до 954,6 рублей к 24 февраля. После возобновления торгов в марте они немного подскочили, но затем вновь пошли вниз. И лишь 15 апреля нащупали дно на отметке 950 рублей.

Причины такой динамики вполне очевидны. Металлургия – циклическая отрасль. Благосостояние акционеров таких компаний склонно к резким колебаниям и очень зависит от уровня цен на продукцию. При таких котировках стали, как в прошлом году, они чувствовали себя превосходно, но даже и тогда опасались предстоящего падения и были не готовы много платить за акции. Именно поэтому дивидендная доходность металлургических компаний в пересчете на год превышала 20%. Ожидали, правда, снижения мировых цен – но и антироссийские санкции рынок тоже напрягли.

Для «Северстали» и НЛМК важнейшими экспортными направлениями были Северная Америка и ЕС, ныне закрывающиеся от российского металла. Быстро сменить их непросто: мировой рынок стали фрагментирован, везде свои условия, разный уровень цен, не желающие конкуренции поставщики, отлаженная определенным образом логистика, не говоря о политических соображениях.