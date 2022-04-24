Экс-сотрудник «Азовстали» рассказал, где могут прятаться националисты

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах «Азовстали» Александр Чупринов рассказал «Известиям», что представляет собой завод в Мариуполе, где скрываются боевики нацбатальона «Азов» (радикальная националистическая группировка, в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел). По его словам, предприятие строилось во времена СССР и может выдержать серьезные удары.

«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это цельнолитые железобетонные конструкции. Вот одна из таких есть в толстолистовом цехе», — рассказал Чуприн.

По его словам, все «людские коммуникации между цехами идут на нулевой отметке», по дорогам и мостам, подземных тоннелей там нет. Единственный подземный тоннель находится под толстолистовым цехом с выходом на основную дорогу, идущую к центральной площади комбината. Именно в том тоннеле, по мнению Чуприна, и могли засесть националисты, поскольку «там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно». Даже «ядерную зиму можно пересидеть», отметил он.

Ранее «Эксперт» писал, что Вооруженные силы РФ и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили город Мариуполь. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 21 апреля. По его словам, остатки националистических формирований укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». На момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек. Шойгу заявил, что российским войскам нужно три-четыре дня, чтобы завершить все работы по «Азовстали». Путин отменил штурм завода, назвав его нецелесообразным.

