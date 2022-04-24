Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение во втором туре выборов президента Франции. При этом она назвала успехом предварительные результаты голосования и призвала поддержать ее партию на парламентских выборах летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию митинга с избирателями французских телеканалов. По предварительным данным Ле Пен набрала 42,4% голосов.

«Этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», — заявила Ле Пен.

Телеканал BFM опубликовал предварительные данные голосования, согласно которым победу должен одержать действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 57,6% голосов.

Ранее «Эксперт» писал, что Марин Ле Пен объявили политическим трупом после провальных дебатов перед вторым туром прошлых выборов — тогда она потеряла несколько процентов голосов буквально за несколько дней. В 2017 году за неделю до второго тура опросы давали ей около 40% голосов. А получила она 33%. Все эксперты и политики в один голос говорили, что после такого не воскресают и на политической карьере Марин Ле Пен можно ставить крест. Но этого не произошло. Работа над ошибками была проведена. К нынешним выборам Марин Ле Пен подошла более сильным политиком. Из программы исчезли некоторые наиболее острые моменты вроде выхода из еврозоны и всего Евросоюза. Смягчена антииммигрантская риторика. Упор был сделан на поддержку населения в условиях роста цен на товары и энергию.

