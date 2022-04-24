Лукашенко рассказал о литовцах и латышах, просящих гречки и соли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поляки, литовцы и латыши стоят вдоль белорусской границы и просят пропустить их, чтобы купить гречки и соли. Находясь на Пасху в храме Преображения Господня на своей малой родине, в поселке Копысь Оршанского района, он призвал глав этих государств жить дружно и не создавать проблем населению. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что белорусы, как благородные люди, открывают им границу, «особенно в канун религиозных праздников».

«Граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям в том числе. Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», — отметил белорусский лидер.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин направил телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, в которой поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии, подчеркнув, что за последнее время удалось «немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества». Лукашенко в своем поздравлении выразил убеждение, что укрепление созидательного потенциала Союза является самым действенным ответом на современные вызовы и угрозы.

