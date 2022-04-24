Майские в Сатириконе

1.05 «Всем кого касается». Спектакль на актуальнейшую тему буллинга. Действие происходит в необычной школе, однако проблемы, которые возникают у героев, оказываются до боли знакомыми и реальными: травля подростков в школе, вопросы взаимоотношений друг с другом и сохранения индивидуальности. Несмотря на остроту и сложность темы, в спектакле все же есть место надежде и свету.

02/03.05 «Лондон Шоу». Яркая сатириконовская версия «Пигмалиона» Бернарда Шоу. История о профессоре Хиггинсе, который заключил пари и должен превратить невежественную цветочницу Элизу в настоящую леди, удивит театральным драйвом в сочетании с изяществом викторианской эпохи. Режиссер спектакля, Константин Райкин, добавил в «Лондон Шоу» неожиданный киношный эффект – черно-белые пластические этюды под музыку из фильмов Чарли Чаплина. Панорамы Лондона и появление на сцене «великого немого» сделали историю еще более объемной и многогранной.

04.05 «Дон Жуан». Классическая пьеса Мольера превращается в «неистовую комедию» – так определил жанр своего спектакля режиссер Егор Перегудов. На сцене звездный актерский состав «Сатирикона»: Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Агриппина Стеклова, Григорий Сиятвинда и др. Главный элемент декорации – вращающаяся железная башня, на которой происходит всё действие. Сганарель (Константин Райкин) в искрометных диалогах с Дон Жуаном (Тимофей Трибунцев) неустанно предостерегает господина, «сластолюбца и всесветного жениха», от новых пороков. Здесь, на башне, возникает и ось любви, и линия жизни, и вертикаль смерти, здесь классика идет в ногу со временем.

05.05 «Все оттенки голубого». Спектакль, уже ставший театральным и социальным событием, идет в «Сатириконе» семь лет. Отзывы делятся на диаметрально противоположные, но равнодушными эта постановка не оставляет никого. В центре сюжета – обычная семья из отца и матери на грани развода и шестнадцатилетнего сына, который признаётся родителям, что он гей. Проблема, затронутая в спектакле, шире вопроса ориентации, вкуса, пристрастий; это открытый и смелый разговор об отношении общества к любым «не таким, как все».

06.05 «Человек из ресторана». История маленького человека в исполнении большого артиста. Одноименная повесть Ивана Шмелева принесла автору огромное признание в России начала XX века. Авторы спектакля подталкивают зрителя к размышлению на «немодную» тему – что значит в России быть честным человеком. Как символ неумолимо равнодушного пространства сценография к финалу выталкивает главного героя на авансцену. Огромные стены возвышаются за ним, подчеркивая ничтожность перед судьбой и делая очевидным человеческое величие. В главной роли – Константин Райкин.

07.05 «Константин Райкин. Своим голосом». Поэтический моноспектакль художественного руководителя «Сатирикона», народного артиста России Константина Райкина. В «спектакле своей жизни» Райкин читает стихи любимых поэтов – Пушкина и Самойлова, предваряя их размышлениями о жизни и стране. Премьера состоялась в 2012 году, сейчас можно увидеть и услышать уже третью редакцию поэтической программы и почувствовать целительную силу художественного слова. Спектакль играется редко, раз в несколько месяцев, и это еще один повод пойти в театр в мае.

Когда: 7 мая.

08/09.05 «Р». Премьера 2022 года. Это шестая работа Юрия Бутусова в «Сатириконе». На этот раз за литературную основу взят гоголевский «Ревизор». На сцене – герои, знакомые каждому со школьной скамьи: Хлестаков, Городничий, чиновники. Однако спектакль получился и современным, и вневременным. Классический сюжет здесь обрастает новыми реалиями, явь переплетается со снами и мифами, и верить в хеппи-энд очень сложно. В ролях: Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Марьяна Спивак и др.