Минобороны отчиталось об успехах спецоперации за прошедшие сутки

За прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения. Высокоточные ракеты наземного базирования уничтожили цеха предприятия по производству взрывчатки в районе Павлограда. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», — сообщил Конашенков.

Прошедшей ночью, по его словам, ракетные войска и артиллерия ВС РФ выполнили 423 огневые задачи, были поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 10 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники», — сообщил представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что с начала боевых действий в Мариуполе в плен сдались 1844 военнослужащих Украины, из города эвакуированы свыше 143 тыс. мирных жителей, в том числе 341 иностранный гражданин. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Он сообщил, что всем сдавшимся в плен сохранены жизни, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

