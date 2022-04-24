NASA вновь отложило возвращение туристов с МКС

Возвращение американских туристов с Международной космической станции (МКС) вновь пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, следует из сообщения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Отстыковку от МКС перенесли на 20:55 24 апреля (04:55 25 апреля по мск).

«По завершении брифинга по оценке погоды перед запланированной отстыковкой команды NASA, Axiom Space и SpaceX решили отказаться от сегодняшней попытки отстыковки из-за слабого дневного ветра, который в свою очередь вызывал незначительно сильный ветер в месте приводнения», — говорится в сообщении.

Частная миссия Axiom-1 отправилась к МКС 8 апреля на ракете Falcon 9. Возвращение экипажа на землю планировалось 19 апреля, однако тогда его тоже перенесли из-за погодных условий.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным SpaceX, в экипаж коммерческой миссии вошли три бизнесмена из США, Израиля и Канады. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на это событие в своем Telegram-канале, отметив, что несмотря на громкие заявления «секты Свидетелей Илоновых», командиром в этом экипаже является профессионал — бывший астронавт NASA. Портал Space News ранее сообщил, что бинесмены заплатили по $55 млн за возможность побывать на МКС.