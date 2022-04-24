Педиатр назвала три популярных диагноза, которых на самом деле не существует

Педиатрия не стоит на месте, врачи узнают больше о детских болезнях, меняются и диагнозы в международной классификации. К примеру, сегодня уже не корректны такие диагнозы, как «любимые» многими родителями и врачами ВСД, дисбактериоз и ДЖВП. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала педиатр, патофизиолог и иммунолог Елена Парецкая.

«Загадочным термином "дисбактериоз" педиатр, если не мог найти более реальную причину, объяснял все — от срыгиваний и жидкого стула, до шелушений кожи и высыпаний. Сегодня доказано, что микрофлора уникальна у каждого, как отпечатки пальцев на руках. И нельзя подогнать ее под средние нормы. Она реагирует на любые проблемы организма, но это не причина, а следствие проблем со здоровьем. После того, как проблемы устранены, флора быстро восстанавливается. Препратами, медикаментами восстанавливать ее нужно только в очень редких случаях и у тяжелобольных детей. Всем остальным нужно только определять истинную проблему со здоровьем», — пояснила Парецкая.

Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) — еще один загадочный диагноз в детской гастроэнтерологии, который чаще всего ставится после жалоб на тошноту, периодическую рвоту у ребенка, проблемы со стулом, отрыжки и метеоризм. Парецкая уверена, что проблемы вовсе не в желчном пузыре, а в питании, которое далеко от идеала. Чаще всего оказывается, что ребенок ест фастфуд или неподходящие по возрасту продукты, кусочничает и не соблюдает режим питания. И когда врач выставляет в карте ДЖВП и требует перехода на диету, исключающую газировки, чипсы и прочие вредности, ребенку сразу становится лучше.

«Еще одна "любимая болячка" педиатров старой школы — это ВСД (вегето-сосудистая дистония) или НЦД (нейро-циркуляторная дистония). Суть едина. Бледный, субтильный, худой подросток, просиживающий за компьютером, и не видящий улицы, жалуется — "сердце колет, давление падает, сил нет, падаю в обмороки". И ему заботливо выставляют ВСД, ограничивая нагрузки и давая освобождение от физкультуры в школе. И тем лишают его последнего шанса на излечение. На самом деле проблема ребенка — банальная гиподинамия, гипоксия и дефицит витамина Д», — подчеркнула педиатр.

По ее словам, родителям часто проще иметь диагноз, чем объяснять собственную лень при воспитании ребенка. Детей нужно учить собственным примером, и лежа на диване их сложно убедить пойти в спортзал, уверена Парецкая.

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