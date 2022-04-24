Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян со Светлым Христовым Воскресением. Он отметил, что этот великий праздник пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, передает пресс-служба Кремля.

«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения. И конечно, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций, их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в заботе и поддержке», — говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Пасхальную заутреню и божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее «Эксперт» писал, что патриарх Кирилл накануне поздравил всех верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав проявлять подлинную любовь к ближним и не поддаваться на попытки разрушить «благословенное единство между православными христианами». Патриарх пожелал всем православным божьего благословения и неоскудевающей пасхальной радости, подчеркнув, что в свете Пасхи все видится иначе: «исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами», и «непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту».

