Стилисты назвали прически, визуально омолаживающие лицо

Многие женщины считают, что чем старше становятся, тем короче у них должны быть волосы. Британские парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл с этим не согласны. Они уверены, что большинству женщин подходят стрижки средней длины, которые визуально делают лицо моложе и удлиняют шею. Своими советами они поделились с порталом Who What Wear.

Специалисты отметили, что большинству клиенток любого возраста подходят стрижки «каскад» с рваными краями или «лесенка». Длину волос стоит выбирать чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.

«Чтобы быстро изменить свой образ, попробуйте мягкую челку в стиле 70-х. Челка будет притягивать взгляд. Вы также можете попробовать более короткую челку вокруг глаз, чтобы подчеркнуть свое лицо», — посоветовал Беркилл.

Его коллега Дэвис также рекомендует поэкспериментировать с челкой, при этом она советует не заходить слишком высоко и сделать ее более мягкой, чтобы подчеркнуть глаза. Тем, кто настаивает на коротких стрижках, Дэвис добавляет объем в задней части головы, в том числе с помощью градуировки.

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