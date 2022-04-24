Транзит российского газа через Украину немного вырос

Заявки европейских потребителей на российский газ на 24 апреля составили 51,7 млн кубометров. Днем ранее объем заявок составлял 48,6 млн кубометров, что вдвое ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн куб. м в сутки). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. Сам транзит со стороны России осуществляется в штатном режиме.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 51,7 млн куб. м на 24 апреля», — заявил Куприянов.

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки. С конца февраля транзит держался примерно на этом уровне. В апреле одновременно с потеплением в Европе объемы поставляемого газа уменьшились.

Как уточняет агентство «Прайм», мощности газопровода «Ямал-Европа» по-прежнему остаются невостребованными. С 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, газ идет со стороны Германии в Польшу. Прокачка российского газа в Европу по «Северному потоку» остается стабильно высокой — около 170 млн кубометров в сутки.

Ранее «Эксперт» писал, что компании из входящих в Евросоюз стран вполне могут придерживаться предложенной РФ рублевой схемы оплаты поставок природного газа и при этом не выходить за рамки введенных санкционных ограничений. Об этом говорится в письме Еврокомиссии, адресованном правительствам стран-членов ЕС. В документе, который появился в открытом доступе, содержится касающаяся рублевых платежей формулировка: «Мы не исключаем этого при определенных условиях».

