Олимпийский комитет РФ призвал искать новые форматы турниров на время санкций

В условиях санкций необходимо придумывать новые форматы проведения соревнований, а не искать альтернативу международным турнирам, заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Так он прокомментировал предложение гендиректора школы «Самбо-70» Рената Лайшева провести альтернативный чемпионат мира по всем видам спорта с участием порядка 25 стран.

«Идей рождается в последнее время очень много, их нужно как-то суммировать, подойти взвешенно к этому вопросу. Думаю, что надо искать не альтернативу международным соревнованиям, а какой-то новый формат проведения турниров. Заменять то, что уже существует, с моей точки зрения, бессмысленно. У всех наших спортивных стейкхолдеров есть сейчас возможность сделать что-то уникальное, найти новый интересный формат. Это для наших спортсменов было бы полезным», — заявил Поздняков.

23 марта Министерство спорта направило в правительство план проведения внутренних соревнований в РФ, «чтобы не срывать подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже», в которых предполагается участвовать. План состоит из 13 позиций, среди которых сохранение зарплаты и мотивации для спортсменов, участвующих во внутренних соревнованиях. Кроме того, в России планируется организовать турниры с зарубежными спортсменами, которые будут приравнены к чемпионатам мира и Европы.

Ранее «Эксперт» писал, что после отстранения российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о проведении собственной Паралимпиады в ХМАО. В ней участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходили в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее. Российские спортсмены вышли на первое место, они завоевали 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых.

