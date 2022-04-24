В России предложили производить бумагу из известняка

Экономист Алексей Елсуков предложил производить в России каменную бумагу — из известняка и нетоксичного полимера. Ее уже производят в Японии, наработки есть в Узбекистане и Турции. Проект производства офисной, книжной и туалетной бумаги из известняка будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом, сообщает РИА Новости.

«Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», — рассказал автор проекта.

Елсуков подчеркнул, что из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в России наладить ее массовое производство, цены будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу.

Соответствующий проект он планирует представить в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.

Ранее «Эксперт» писал, что в настоящее время Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки. В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу. Кроме того, в проработке технических служб Архангельского ЦБК находятся два проекта по организации выпуска химикатов на производственной площадке комбината: хлората натрия и перекиси водорода. Ранее хлорат натрия поставляла в Россию финская компания Kemira. Из-за санкций поставщик реагента для отбеливания целлюлозы и производства белой бумаги остановил его ввоз в Россию, что вызвало резкий рост цен на офисную бумагу. В дальнейшей перспективе АЦБК планирует наладить поставки хлората натрия на отечественные рынки.

