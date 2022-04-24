ВОЗ зафиксировала новый вирус гепатита у детей в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что известно уже о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения, обнаруженного у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США. Больше всего заболевших выявлено в Великобритании — 114, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

«Гепатит неизвестного происхождения обнаружен в 12 государствах. В частности, в Великобритании зарегистрировано 114 заболевших, в Испании — 13, Израиле — 12, США — 9, Дании — 6. О наличии гепатита неизвестного происхождения сообщили также Ирландия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Румыния и Бельгия. Речь идет о детях и подростках в возрасте от одного месяца до 16 лет. При этом 17 пациентам потребовалась пересадка печени. Сообщается по меньшей мере об одной смерти», — заявили в ВОЗ.

В организации указали, что при заболевании наблюдается рост уровня ферментов печени и во многих случаях «желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту», при этом обычные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E), не обнаружены. У 74 заболевших был попутно выявлен аденовирус, в 20 случаях был обнаружен коронавирус, в 19 случаях — одновременное присутствие коронавируса и аденовируса.

В ВОЗ не считают, что распространению болезни способствовали международные поездки.

Ранее «Эксперт» писал, что в России уже практически нет случаев заражения штаммом коронавируса «дельта». Об этом сообщил Камиль Хафизов, руководитель научной группы по разработке новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он объяснил, что после того, как большинство людей приобретают иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются, и он становится менее «успешным», уступая место другим штаммам.

