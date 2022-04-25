26 мая в десятый раз назовут лучшие социальные проекты России

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится десятая ежегодная церемония награждения лауреатов Программы «Лучшие социальные проекты России», направленной на выявление самых прогрессивных социальных инициатив.

Определять победителей будет экспертный совет, в состав которого входят представители Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, НИУ ВШЭ, ММБА, Национального агентства финансовых исследований и других государственных и общественных организаций. Среди лауреатов прошлых лет: БФ «Детский мир», РЖД, госкорпорация Ростех, Газпром, S7 Airlines, Банк Открытие, Сбербанк, KFC, торговая сеть «Пятерочка», сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль, Mary Kay®️ Россия, БАРЬЕР, телекомпания НТВ, Яндекс.Лавка, Страховой Дом ВСК, Департамент информационных технологий г. Москвы.

«Сейчас как никогда важно брать ответственность не только за себя и свое дело, но и за других людей. Социальная политика компаний может помочь преодолеть трудности современных дней и дать возможность большому количеству отраслей и сфер расти и развиваться. Программа "Лучшие социальные проекты России" призвана обратить внимание общественности на инициативы организаций, разделяющих социально ориентированные взгляды и цели», – прокомментировала значимость Программы Ангелина Сливина, исполнительный директор.

Также состоится Форум, в рамках которого пройдет презентация наиболее эффективных проектов и обсуждение лучших практик, активно внедряющихся в общественно значимой среде. Деловая часть Форума будет разделена на тематические секции, где поднимут темы благотворительности, поддержки социально незащищенных слоев населения, социальной ответственности бизнеса, импортозамещения в России. Кроме этого расскажут о таких аспектах социальной повестки, как гендерный баланс, благоустройство территорий, сохранение культурного наследия.

В числе спикеров Форума – представители компаний: Банк ЗЕНИТ, Альфа-Банк, золотодобывающая компания «Полюс», Русская медная компания, международная фармацевтическая компания «Сервье», БФ «Швабе–Милосердие», Детский мир, Faberlic, Skillbox, платежная система «Мир», РЖД, Группа «Илим».

Подробная информация – на официальном сайте socprojects.org