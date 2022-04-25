Акции дня: бумаги TCS Group под давлением перемен

Бумаги TCS Group («Тинькофф групп») снижались на фоне приближающихся перемен в составе руководства компании. По итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 25 апреля акции подешевели на -15,95% до 1908 рублей за штуку.

Акции падали после новостей о намерении основателя компании Олега Тинькова продать свою долю в бизнесе. Предприниматель принял такое решение на фоне введения в отношении него зарубежных санкций. Таким образом бизнесмен дистанцируется от группы, чтобы персональные ограничения не повлияли компанию в целом. Также «Тинькофф банк» намерен до конца года провести ребрендинг и избавиться от слова «Тинькофф» в названии.

Аналитики считают, что у акций группы есть потенциал роста, и трейдерам не стоит принимать поспешных решений. «Мы думаем, что давление на расписки ТКС продолжится в ближайшее время, однако считаем текущие цены привлекательными для покупок. Поэтому рекомендуем не спешить и, возможно, дождаться хотя бы технического разворотного сигнала для покупки», - отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,88% до 2190,25 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,83% до 945,28 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:07 мск составила 100,21 долларов за баррель (-6,04%). Российская валюта укреплялась – 73 рубля за доллар.

Санкции в отношении России и ее бизнесменов начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.