От Англии меньше всего можно было этого ожидать

Декларированный переход к безуглеродной энергетике в Великобритании споткнулся о новое препятствие. По всей вероятности, угольный проект в графстве Камбрия, где будут добывать 2,7 млн тонн угля в год, получит поддержку властей. По крайней мере, такую информацию со ссылкой на собственные источники в Консервативной партии озвучил Telegraph. Одобрение проект получил еще в октябре 2020-го, но из-за протестов экоативистов был отложен.

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Теперь же за открытие новой шахты выступает министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув. Он поддерживает проект, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей из РФ. «Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он (Гоув) собирается это одобрить», — приводит издание слова одного из источников. Майкл Гоув должен принять окончательное решение до 7 июля, но оно, согласно информации Telegraph, может быть принято уже в середине мая.

Еще в 2020-м компания West Cumbria Mining (WCM) заявила, что планирует добывать в год около 2,7 млн тонн металлургического угля, который предназначен для использования в промышленности, но не для электростанций. Ожидается, что стальные и химические заводы в Сканторпе, Линкольншире и Порт-Талботе будут получать уголь с этого месторождения взамен импортного. Проект был представлен властям спустя пять лет после того, как последняя глубокая угольная шахта страны Келлингли в Северном Йоркшире была закрыта и через два месяца после того, как последняя угольная шахта Англии — поверхностная шахта в Брэдли близ Дарема — добыла последний уголь.

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Решение об открытии новой шахты Woodhouse collery было принято, несмотря на протесты участников климатических кампаний, включая Extinction Rebellion. Они утверждали, что новая шахта, которая, как сообщается, будет выделять 8 млн тонн углерода в год, противоречит цели Великобритании стать углеродно-нейтральной к 2050 году. После обращения в суд проект был изменен. Шахта стоимостью 160 млн фунтов стерлингов должна быть закрыта к 2049 году.

Так или иначе, Марк Киркбрайд, исполнительный директор West Cumbria Mining, заявил: «Woodhouse collery принесет значительные местные выгоды Уайтхейвену, Коупленду и Камбрии с точки зрения рабочих мест и инвестиций в критический момент, учитывая влияние Covid-19 на занятость и экономику как на местном, так и на национальном уровне». Теперь же новая шахта нужна не только в связи с пандемией. Если она все же начнет функционировать, металлургический уголь будет поставляться на британские и европейские сталелитейные заводы, которые в настоящее время импортируют около 60 млн тонн в год из США, Канады, России и Австралии.

Важно отметить, что роль Англии в борьбе с т.н. угольной генерацией электроэнергии была едва ли не лидирующей еще с начала 80-х годов. Одной из причин этого считается острый конфликт кабинета Маргарет Тэтчер с шахтерскими профсоюзами несколькими годами ранее, когда, консервативное правительство не пошло на уступки шахтерам в их требованиях.

Без угля никак

В начале XX века добыча угля была ключевым сектором развития экономики Великобритании, напоминает вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. В 1910-х годах в стране действовало около 3000 шахт. Можно сказать, что своего пика добыча угля достигла в 1913 году, когда было добыто 292 млн тонн.

С тех пор добыча стала плавно идти на спад. В 1984 году в Великобритании начался экономический кризис: рентабельность добычи угля была в очередной раз пересмотрена, закрыты многие шахты. В период с 2010 по 2015 годы цены на уголь упали примерно в два раза из-за низкого спроса, и в 2015-м появилась информация о том, что Великобритания откажется от угля и перейдет на другие виды топлива до 2025 года. Это во многом было продиктовано экологическими соображениями.

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время был противником развития угольной промышленности. Но, говорит Налбандян, сейчас ему, похоже, ничего не остается, как пересмотреть свои взгляды. Резкая потребность в добыче собственного угля связана с антироссийскими санкциями.

Скорее всего, предполагает аналитик, уже в ближайшее время проект по строительству новой шахты все же будет одобрен. Зеленые будут протестовать против такого решения, но в глобальной перспективе у страны нет особого выбора: ситуация в мире должна либо вернуться в состояние на начало 2022 года, что уже невозможно, либо придется смириться с не самыми популярными решениями.

Безусловно, добавляет Налбандян, решение наращивать добычу угля скажется на политической популярности Бориса Джонсона — оппозиция будет использовать это как главный козырь. Но, помимо экологической составляющей, огромный минус угля — низкая энергоэффективность. По этим показателям он значительно уступает нефти и газу, особенно при текущем росте энергопотребления в мире.

Деглобализация на марше

Британские острова богаты природными ресурсами, необходимыми для производства металлов, говорит аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В достаточном количестве имеются железная руда, коксующийся уголь и известняк. В начале 70-х объем производства стали в Соединенном Королевстве достигал примерно 30 млн тонн.

Однако вступление страны в ЕС привело к немедленному упадку: с введением квот на производство черных металлов. Производство стали снизилось до 13,5 млн тонн в начале 2000-х. Это оказывало негативное влияние на сопутствующие производства — в том числе на добычу коксующегося угля. По большому счету, процесс глобализации мировой экономики и разделения труда оказал дестабилизирующее влияние на отрасль. Дополнительное негативное влияние оказывало стремление к «зеленой» энергетике, климатические цели позднего периода ЕС и т.п.

Производство угля в Британии (Соединенном Королевстве) неуклонно снижалось: от 127,5 млн тонн в 1981 году до 1,7 млн тонн. Высокие расходы и себестоимость не выдерживали конкуренции с импортом, в связи с чем к текущему моменту наблюдается почти полный упадок металлургии и добычи угля в Британии. Импорт коксующегося угля в страну неуклонно рос, замещая внутреннее производство и обеспечивая остатки металлургии сырьем, но в абсолютном объеме все же происходило падение. Например, в 2002 году импорт коксующегося угля в Британию составлял 6,3 млн тонн, а в 2021 году упал до 2,1 млн тонн.

Доля России в импортных поставках коксующегося угля в Британию неуклонно росла, и в 2014 году поставки достигли максимума — 1,4 млн тонн (доля 22% в общем объеме импорта) — в основном происходило замещение австралийских поставок — уголь из Австралии, в свою очередь, утекал в Китай, продолжает Лукичева. После 2014 года импорт из РФ стал постепенно снижаться, и к 2021 году упал до 827 тыс. тонн, но его доля в общем объеме импорта выросла до 39% за счет падения самого объема.

Накопившиеся в процессе глобализации в мировой экономике проблемы затронули все государства. Сегодня ускоряется процесс деглобализации и возврата производств на национальные территории — даже несмотря на их вероятную убыточность. Это сложный процесс, сопровождающийся драматическими событиями. Но причины происходящего именно в этом, уверена аналитик.

Вероятно, предполагает Лукичева, в случае с запуском новой шахты в Англии обсуждалось, за счет каких импортеров будет происходить восстановление внутреннего производства угля. Скорее всего, в связи этим был отброшен наиболее дешевый импорт — на его фоне местное производство сильно проигрывает.