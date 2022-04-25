Арматурой по санкциям

Несмотря на все попытки Запада отказаться от импорта российских нефти и газа, на данный момент ввод эмбарго на углеводороды из России реален только на бумаге. Кроме того, уже начался рост поставок из РФ на азиатские рынки, например, в Индию.

Статья по теме: На российскую нефть нашелся очень крупный покупатель

Однако отечественные компании, связанные с добычей и реализацией углеводородов, вынуждены решать проблемы с намечающимся недостатком необходимого оборудования. Если некоторые западные компании просто отказались сотрудничать с представителями российского бизнеса, то продукцию других стало тяжелее закупать из-за изменившихся логистических маршрутов.

Технологический дефицит нефтегазовой отрасли

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Юрий Юшков считает, российские добычные компании смогут найти альтернативу западной технике — как на российском рынке, так и на некоторых зарубежных.

«Что-то, конечно, можно купить у Китая. Особенно — оборудование для нефтяной отрасли и нефтепереработки. У нас не запрещено санкциями ввозить оборудование для нефти, европейцы запрещали оборудование исключительно для нефтепереработки, но в основном все это можно либо импортозаместить, либо взять в дружественных государствах», — заявил «Эксперту» Игорь Юшков.

По его мнению, некоторые сложности могут возникнуть при замене западного софта, используемого нефтяными компаниями.

«Нефтяники жалуются, что как раз западные компании предлагали некоторые комплексные решения по всему программному обеспечению, и это было очень удобно, многие на него переходили. Сейчас это можно заменить продуктами отечественных компаний, но как правило — часть технологий будет от одной фирмы, часть от другой. Впрочем, вряд ли проблемы с софтом приведут к обрушению добычи. Просто возникнут дополнительные издержки», — заметил Игорь Юшков.

Эксперт полагает, что наибольшие проблемы возникнут у компаний, работающих на шельфах, а также развивающих СПГ проекты. Именно в этих отраслях отмечается наибольшая зависимость РФ от импортных технологий.

Например, из-за запрета поставок оборудования, введенного в 2015 году США, работа по разработке Южно-Киринского месторождения на Сахалине была заторможена, напомнил Юшков. При этом уже в 2022 году, во время пекинской Олимпиады между «Газпромом» и КНР было подписано соглашение о дальневосточных поставках. И здесь упомянутое месторождение могло бы сыграть ключевую роль. Однако расширяющиеся санкции потребовали новых решений, которые пока не были найдены.

Статья по теме: Не продавили. Европа уже готовит рубли для оплаты газа

Кроме того, из-за отсутствия соответствующих отечественных технологий в России приостановлено строительство и планирование новых крупнотоннажных заводов СПГ. В данном случае, полагает эксперт, РФ вероятно стоит сфокусироваться на том, что уже вводилось в работу без значительной помощи иностранных компаний — малотоннажных и среднетоннажных заводах, на которых специализируется НОВАТЭК.

«Потому что к 2030 году мы только получим технологии по крупнотоннажным заводам, а уже потом построим. Если не произойдет отказа от декарбонизации, то подобные проекты к тому времени будут уже не окупаемы. Так что, возможно, уже лучше строить сейчас малотоннажные, но в больших количествах», — заключил Игорь Юшков.

Число заявок на сложную технику возросло

В свою очередь российские предприятия готовы выступить в качестве альтернативных поставщиков технологий и оборудования и уже не первый год стремятся заменить западные компании.

Например, АО «ПензТяжПромАрматура» (ПТПА) — производитель высокотехнологичной трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, энергетической, перерабатывающей и других отраслей промышленности — сейчас расширяет сотрудничаество с крупнейшими российскими компаниями («Газпром», «Газпром Нефть», «СИБУР», «ТатНефть», «Лукойл», «Роснефть», «РосАтом» и прочими).

Генеральный директор ее «дочки» ООО «Торговый Дом ПТПА» Инна Щеглова отметила, что на данный момент в целом говорить о наличии ажиотажного спроса на продукцию предприятия не совсем корректно. Однако уже увеличилось число заявок на сложную технику.

«Речь идёт о сегменте высокотехнологичной арматуры, где раньше заказчики не были готовы даже делиться с нами информацией. В настоящий момент такие запросы появились и объем их постепенно растёт. Но речь пока ещё не идёт о конкретных заказах. Скорее, об оценке наших возможностей как потенциального поставщика», — сказала Инна Щеглова.

Она заметила, что ПТПА с момента выхода на рынок взялись за разработку аналогов импортного оборудования. При этом на счету предприятия есть ряд изделий, которые оно выпустило первым.

«При этом традиционно в нефтегазовой отрасли крупные проекты отдаются под застройку иностранным подрядчикам, которые предпочитают оборудование, изготовленное за рубежом их собственными подрядчиками. При этом на долю российских компаний оставались наименее интересные сегменты рынка с дешёвой техникой. Сейчас мы очень рассчитываем, что уход с рынка крупных европейских подрядчиков откроет нам доступ к поставкам интересного и дорогостоящего оборудования», — добавила она.

Инна Щеглова подчеркнула, что коммерческие интересы компании не заканчиваются рамками России. Компания давно и плодотворно работает с Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном.

«Что касается дальнего зарубежья, то здесь наши планы в основном касаются стран Ближнего Востока», — уточнила она.

Таким образом, можно констатировать, что процесс импортозамещения в нефтегазовой отрасли уже пошел. Однако темпы его необходимо ускорить, чтобы в ближайшем будущем не оказаться ограниченными в стратегических возможностях перенаправления потоков российских нефти и газа на Восток. Слово за заказчиками.