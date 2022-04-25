«АвтоВАЗ» ищет нового хозяина

Переговоры о передаче контрольного пакета акций «АвтоВАЗа», составляющего 67,7%, ведутся с 24 марта, когда его держатель, Renault S.A.S, заявила о выходе из российских активов по политическим причинам. На начало года стоимость российских активов концерна оценивалась в 100 млрд рублей.

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Основная сложность — в невозможности продать или передать пакет в управление Государственной корпорации «Ростех», которая владеет остальными 32,3% акций. Концерн находится под санкциями ЕС. Поэтому идет поиск возможных партнеров — как для продажи, так и передачи во временное управление.

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Достоверной подтвержденной информации нет ни у кого, инсайдерская же противоречива. Как заявляют информированные источники, основной вариант — передача акций в доверительное управление третьим лицам, связанным с «Ростехом» или Минпромторгом. Называют гендиректора ФГУП НАМИ (Научного автомоторного института) Сергея Гайсина и его предшественника на этом посту, ныне возглавляющего департамент конверсионной деятельности госкорпорации Максима Нагайцева.

Оба имеют опыт работы в совете директоров «АвтоВАЗа» в 2005-2010 годах и собственные проверенные «обоймы» управленцев, большая часть которых — выходцы из Тольятти. В основном — из Научно-технического центра «АвтоВАЗа».

В числе возможных, но менее вероятных кандидатур также упоминают генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина и владельца компании «Соллерс» Вадима Швецова. В качестве же основной версии источниками озвучивается выкуп пакета акций, который НАМИ поведет на средства, выделенные Минпромторгом, с последующим объединением компаний в единый государственный автоконцерн.

Также в кулуарах обсуждается возможная продажа доли китайской Great Wall, активно развивающей в России свой бренд Haval. Такое развитие событий выглядит экзотически, так как это означало бы конец «Автоваза» как производителя оригинальных автомобилей, и «потерю лица» Минпромторгом, до того крайне жестко диктовавшим условия китайской компании по локализации ее внедорожников на сборочном производстве в Туле.

Поэтому перед нами или сознательный «вброс», или же речь идет о продаже китайским партнерам с дисконтом других активов Renault. Например, московского сборочного завода «Автофрамос», или «Лада-Ижевск», где собираются автомобили семейства «Лада Веста», или тольяттинской же компании «Лада Спорт», полностью принадлежащей «АвтоВАЗу» и собирающей «спортивные» версии «Гранты» и «Весты».

Впрочем, зная практику публичных действий «Ростеха» и Минпромторга, можно подвергнуть сомнению все описанные версии. Достоверно пока известно только одно: нынешний иностранный топ-менеджмент «АвтоВАЗа» покидает Тольятти, а многие уже вовсе уехали из России, включая президента компании Николя Мора.