Банки снизили ставки по вкладам еще на 1,5%

По итогам второй декады апреля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 15,03%. По сравнению с первой декадой апреля она снизилась на 1,55%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада апреля — 16,58%; II декада апреля — 15,03%», — говорится в сообщении ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. По итогам II декады марта она снизилась до 19,81%, по итогам III декады — до 18,58%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что доверие к российской банковской системе восстановлено, в банки возвращено около 90% ранее снятых вкладов на сумму 2,4 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он также уточнил, что долгосрочные ставки по облигациям федерального займа снизились до 10,5% и ожидается дальнейшее уменьшение этого показателя, что приведет к «доступности кредита для расширения предпринимательской деятельности».

