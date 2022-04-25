Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась до 17,7%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 апреля 2022 года составили 17,7%, за месяц снизившись на 0,1%, а с начала года — на 2,2%, следует из материалов Центробанка.

Год назад, 1 апреля 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ находилась на уровне 20,9%. Максимальный объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало апреля 2022 года составил 2,77 трлн рублей при общем объеме рынка в 15,615 трлн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин России не планирует в 2022 году выходить ни на внешние, ни на внутренний долговые рынки, по словам главы ведомства Антона Силуанова. Он добавил, что доверие России к внешним заимствованиям, в том числе к долларам и евро, подорвано. Общий объем государственного долга Российской Федерации составляет порядка 21 трлн рублей, из которых около 20%, или 4,5–4,7 трлн, — общие внешние обязательства; они сейчас рассчитываются в рублевом эквиваленте. Отказ от новых займов поддержит спрос на уже существующие государственные бумаги РФ.

