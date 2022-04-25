Долю Renault в «АвтоВАЗе» уже в мае может выкупить китайская компания

Китайский автоконцерн в мае — июне может выкупить у Renault долю в «АвтоВАЗе».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к «АвтоВАЗу».

«Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая — середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент Renault не может передать свою долю в «АвтоВАЗе» госкорпорации «Ростех», которая является совладельцем «АвтоВАЗа», так как в отношении «Ростеха» введены санкции.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов Lada и Renault. Производственные мощности предприятия расположены в Тольятти (АО «АвтоВАЗ», ОАО «Lada Запад Тольятти») а также в Ижевске (ООО «Lada Ижевск»).

Французской компании Renault принадлежит 68% в совместной с «Ростехом» компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа».

По итогам 2021 года выручка Renault поднялась на 6,3%, до 46,2 млрд евро против 43,4 млрд евро годом ранее. Вклад российского автопроизводителя в выручку французского автоконцерна по итогам прошлого года составил 2,85 млрд евро, что на 10,4% превышает показатель за 2020-й.

Ранее «Эксперт» писал, что в кулуарах обсуждается возможная продажа доли «АвтоВАЗа» в том числе китайской Great Wall, активно развивающей в России свой бренд Haval. Также возможными претендентами на долю являются гендиректор ФГУП НАМИ (Научного автомоторного института) Сергей Гайсин, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин и владелец компании «Соллерс» Вадим Швецов.