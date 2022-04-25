Американской газовой отрасли дали шесть лет

Очевидно, возглавлявший когда-то Госдеп США, а сейчас отвечающий за климат в США Джон Керри не согласен с мнением большинства специалистов и экспертов по энергетике, считающих, что во время перехода к «чистой» энергетике, т.е. отказа от ископаемых видов топлива и замены их на возобновляемые источники энергии, главным видом топлива на планете будет природный газ. Похоже, не согласен он и с прогнозом, что этот переход будет достаточно долгим и что газовикам еще как минимум пару десятков лет можно не беспокоиться о работе.

Специальный посланник президента США по вопросам климата, именно так называется нынешняя должность Джона Керри, которую он занимает с января 2021 года, предупредил в конце прошлой недели, что никто не позволит газовикам тянуть со снижением выбросов углерода. Он заявил в интервью агентству Bloomberg, что они должны на деле доказать свою готовность очищать атмосферу планеты.