Американской газовой отрасли дали шесть лет

Очевидно, возглавлявший когда-то Госдеп США, а сейчас отвечающий за климат в США Джон Керри не согласен с мнением большинства специалистов и экспертов по энергетике, считающих, что во время перехода к «чистой» энергетике, т.е. отказа от ископаемых видов топлива и замены их на возобновляемые источники энергии, главным видом топлива на планете будет природный газ. Похоже, не согласен он и с прогнозом, что этот переход будет достаточно долгим и что газовикам еще как минимум пару десятков лет можно не беспокоиться о работе.
Специальный посланник президента США по вопросам климата, именно так называется нынешняя должность Джона Керри, которую он занимает с января 2021 года, предупредил в конце прошлой недели, что никто не позволит газовикам тянуть со снижением выбросов углерода. Он заявил в интервью агентству Bloomberg, что они должны на деле доказать свою готовность очищать атмосферу планеты.
«Если вы в состоянии улавливать вредные выбросы, то вы внесете вклад в решение проблемы, - подчеркнул он. - Мы должны предупредить отрасль (газовую): у вас шесть, максимум восемь лет и уж никак не больше десяти лет, чтобы показать, как вы собираетесь избавлять планету от углерода. Если же вы не в состоянии его улавливать, то нам придется переходить к альтернативным источникам энергии».
Улавливание, утилизация и хранение углеродных выбросов (CCS) – современная технология, позволяющая собирать выбросы, получаемые в результате сжигания ископаемых видов топлива, прежде чем они уйдут в атмосферу Земли. Производства, оборудованные CCS, способны захватывать до 90-100% двуокиси углерода.
Несколько десятилетий Китай ругали все, кому не лень, за то, что он загрязняет атмосферу. Однако в последние с десяток лет развитие добычи сланцевого газа привело к резкому росту добычи газа. США также забрали у Китая незавидный неофициальный титул главного загрязнителя воздуха.
Джон Керри признал, что при сжигании газа выделяется приблизительно на 50% меньше вредных выбросов, чем при сжигании угля, который считается самым грязным ископаемым видом топлива.
«Я готов мириться с этим 50-процентным снижением следующие восемь лет, потому что мы поставили цель сократить к 2030 году выбросы минимум на 45%... Однако никто не должен облегчать жизнь газовикам и позволять им строить инфраструктуру на 30-40 лет, с которой потом что-то нужно будет делать, - цитирует Керри сайт Daily Caller. - А потом нам придется выслушивать разговоры о том, что мы не можем ничего закрыть, потому что это (негативно) отразится на рынке труда, чтобы никак не задеть интересы инвесторов и так далее».
Газовики бывшего госсекретаря за такие резкие высказывания в адрес газового сектора осудили, потому что они ведут к неопределенности на рынке и росту цен на голубое топливо.
«Делать из газа судейские часы – плохой сигнал для мирового сообщества,- написал в твите президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс.- Особенно, если вспомнить обещание (президента Байдена) об экспорте сжиженного газа, которое он дал недавно европейцам. Эти комментарии создают неопределенность и негативно влияют на инвестиции».