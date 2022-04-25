«Газпром» в штатном режиме продолжает поставлять газ для транзита через Украину

«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину на регулярной основе, , передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«"Газпром" поставляет российский газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с запросами европейских потребителей — 68,4 млн кубометров по состоянию на 25 апреля», - говорится в сообщении.

Контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту в Украину на текущий год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки. В то же время с конца февраля украинский транзит российского газа, подпитываемый политическими рисками и холодной погодой, удерживается на уровне, близком к этому объему. Он немного снизился только на пару дней в середине марта, отмечается в сообщении.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит снова сократился. Это, однако, не означает нарушения транзитного контракта, в котором заложен принцип «качай и плати», говорится на сайте компании.

Ранее ЕК заявила о возможном серьезном энергетическом кризисе в ряде европейских стран в случае введения эмбарго на поставки российского газа, напоминает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) по ценностям и прозрачности Веры Юровой.

Она уверена, что прежде, чем вводить какие-либо санкции, необходимо оценить готовность стран ЕС принять эти меры.