Холдинг «Объединенные кондитеры» запустил проект по франшизе магазинов «Аленка»

Компания «Объединенные кондитеры» сообщила о запуске проекта по франшизе магазинов «Аленка» в разных городах России.

В холдинге рассчитывают на то, что в течение трех лет будет открыто 200 новых точек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Объединенных кондитеров».

«Холдинг "Объединенные кондитеры" начинает новый проект — открывает франчайзинговые магазины "Аленка". Открытие новых магазинов за счет франчайзинга даст возможность холдингу усилить популяризацию бренда, получить дополнительный канал продаж собственной продукции», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что инвестиции со стороны франчайзи в открытие одного магазина составят от 3,5 до пяти миллионов рублей. По оценке специалистов холдинга, они могут окупиться в течение трех лет.

В компании уточнили, что открывать магазины «Аленка» можно по всей территории России в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн человек, где отсутствуют собственные магазины сети. В числе прочих условий — паушальный взнос в 200 тысяч рублей, отсутствие роялти и других комиссионных платежей, прямой договор поставки продукции с фабрик без посредников. Первая партия товара отгружается не менее чем на миллион рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что в России в ближайшие годы ожидается рост производства сладостей. По данным SberCIB Investment Research, производство кондитерских изделий в России увеличится на 11%, с 4,04 млн тонн в 2021 году до 4,47 млн тонн в 2026-м. Внутреннее потребление кондитерских изделий будет расти в среднем на 0,9% ежегодно и достигнет насыщения через четыре года. В среднем в 2026-м каждый россиянин будет потреблять примерно по 26,2 кг сладостей в год в сравнении с 24,5 кг по итогам 2020 года. При этом с большей вероятностью предпочтение будет отдаваться более дорогим изделиям, в том числе шоколаду.

В декабре Россия вытеснила Швейцарию из первой десятки мировых экспортеров шоколада, оказавшись на 10 месте в мировом рейтинге поставщиков шоколадной продукции по экспортной выручке за последние 12 месяцев. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), по итогам сентября 2021 года российский экспорт шоколада в годовом выражении достиг $838 млн, в то время как у Швейцарии показатель за тот же период составил $819 млн.