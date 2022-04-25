Ковид в Китае опять обвалил все мировые рынки

В субботу Муниципальная комиссия здравоохранения Пекина сообщила, что Covid незаметно распространялся по городу в течение недели. В Чаояне, где находится центральный деловой район китайской столицы со множеством посольств и иностранных предприятий, начато массовое тестирование. О полноценном локдауне речи пока не идет: ограничения касаются отдельных домов и небольших районов. Но большая часть Шанхая, крупнейшего города Китая, уже давно в изоляции, есть ковид и в других местах.

Поэтому новость стала одной из главных в мире. При «нулевой терпимости» к ковиду в КНР ее последствия чреваты экономическими проблемами для многих стран — локдауны в Китае способны больно ударить едва ли не по всем.

Рынки отреагировали на эти события распродажами. Китайские индексы Shanghai composite и Shenzhen component рухнули на 5,13% и 6,08% соответственно. Волна падения акций прокатилась и по другим странам Азии: гонконгский Hang Seng упал на 3,57%, а Hang Seng Tech — на 4,43%; японский Nikkei 225 потерял 1,9%; южнокорейский Kospi снизился на 1,76%, а Kosdaq — на 2,49%.

Нефть потеряла в цене более 5% — Brent падала с $105,37 до $100,1 за баррель. Даже золото потеряло более 2%. Упали в цене промышленные металлы и другие commodities. Индекс доллара достиг 101,74 пункта, переписав максимум с марта 2020 года, когда он тоже взлетал на волне пандемийной паники.

«Неудивительно и вполне логично, что рынок обеспокоен ситуацией с ковидом, потому что она явно влияет на экономическую активность, — пояснял CNBC главный стратег Goldman Sachs по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тимоти Мо. — Это влияет на потенциал прибыли многих сегментов рынка».

Затем к распродажам подключились Африка и Европа. В ЮАР FTSE/JSE Africa Top40 потерял 3,19%. Днем германский DAX терял 1,09%, французский CAC 40 — 1,85%, британский FTSE — 1,42%.

Индексы США также открыли торги в «красной зоне»: Nasdaq Composite терял 0,9%, Dow Jones Industrial Average — 1,2%, а S&P 500 — 1,4%. Опасения расширения ограничений в Пекине накладываются здесь на страхи излишне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

И то и другое ведет к снижению спроса, что подогревает опасения рецессии. Но локдауны, особенно в такой ключевой стране, как КНР, ведут и к серьезным нарушениям логистики в мире. Это чревато ускорением инфляции и еще более резкой реакцией на ситуацию со стороны Федрезерва. Перспектива стагфляции выглядит все реалистичнее и пугает рынок все больше.

«Инфляция, безусловно, находится в центре внимания инвесторов, и, конечно, история с Китаем еще больше подпитывает это инфляционное давление, потому что эта страна является матерью всех цепочек поставок, — цитирует Bloomberg руководителя отдела анализа рынка в Brewin Dolphin Джанет Муи. — Эта озабоченность усиливается по всем направлениям, независимо от того, говорите ли вы о товарах или услугах».