Кредитный излом: льготной ипотеке срезали проценты

Государство все настойчивее расширяет применение льготных ставок в кредитных программах. Заключен ряд соглашений на предоставление займов системообразующим промышленным и торговым предприятиям под 11% годовых. 150 млрд рублей уже дошли до заёмщиков.

Помощник президента Максим Орешкин, выступая недавно в Высшей школе экономики в рамках XXIII Ясинской международной научной конференции, назвал среди важнейших задач, которые надо решить в ближайшее время, «расширение и модернизацию системы банковского кредита». Понятно, что в условиях масштабных финансовых санкционных ограничений и ключевой ставки в 17% годовых обычные кредиты стали недоступными для большинства предприятий.

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Конечно, по-настоящему эффективный выход из ситуации кредитной разбалансировки возможен только при заметном снижении ЦБ РФ ключевой ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает этого кардинального шага, причем даже на ближайшем заседании Совета директоров регулятора в пятницу. Но для этого необходимо существенное замедление темпов роста розничных цен, что, в принципе, отмечает в последнее время Росстат, и снижение инфляционных ожиданий.

В предпринимательском сообществе надеются, что в июне ключевая ставка снизится до 10%. Тем более, что резкое повышение ее до 20% в конце февраля уже сыграло свою положительную роль — вкладчики в основной массе вернули деньги на деньги на банковские депозиты.

После экономического совещания, которое Владимир Путин провел вечером 25 апреля, эти надежды только усилились. Глава государства приказал снизить льготную ставку по ипотеке с нынешних 12% до 9%.

Кроме того, президент предложил перенести выплаты страховых платежей компаний, поставляющих на рынок товары и услуги, со II и III кварталов на более поздние сроки, что фактически обеспечит этим предприятиям беспроцентные кредиты на 1,5 трлн руб. Главное, как считает президент, сохранить баланс спроса и предложения в экономике.

Приключения льготного кредита

Пока же производители могут надеяться на правительственные, региональные и банковские программы льготного кредитования. Например, месяц назад правительство решило выделить из федерального бюджета в общей сложности 146 млрд рублей для компенсации процентных ставок системообразующим предприятиям. Из них 120 млрд — промышленности и торговле, остальное — аграриям.

По оценке Минфина и Минэкономразвития, эти средства должны позволить промышленным и торговым предприятиям получить кредиты на финансирование оборотных средств под 11% годовых на сумму в 1,3 трлн рублей. Аграрии получат до 300 млрд рублей под 10%.

В понедельник на совещании министр экономического развития Максим Решетников заявил, что на прошлой неделе реализация данной кредитной программы заметно ускорена. Произошёл, по его словам, кредитный перелом.

Согласно оценке министра, это видно по всем ключевым программам. Так, в сфере льготного кредитования промышленности и торговли на сегодняшний момент одобрено и подписано более 600 млрд рублей кредитных соглашений, в том числе порядка почти 150 млрд рублей по состоянию на 22 апреля уже реально выдано. «То есть, физически деньги ушли на счета предприятий», — подчеркнул Решетников.

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В агросекторе одобрили кредитных соглашений на 75 млрд рублей. Из них 30 млрд уже физически дошли до заёмщиков. Максим Решетников объяснил и механизм этой программы льготного кредитования. Ставки субсидируются из федерального бюджета. Поручительства выдаются ВЭБ.РФ, как правило, на 50% всего риска. «Таким образом, впервые мы делим с банками риски кредитования реального сектора», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что важность кредитной господдержки системообразующих предприятий определяется тем, что «как раз сейчас многие компании и в связи с высокими ставками, и в связи с неготовностью зачастую банков кредитовать столкнулись с ограничением кредитования». Плюс — прокредитованные предприятия распределяют полученные финансовые ресурсы распределяют дальше по цепочкам: размещают заказы у смежников, а торговля закупает у наших российских компаний или у импортёров.

Поэтому важно, чтобы весь этот комплекс «системно работал». По определению Максима Решетникова, крупные получатели льготных кредитов — начало цепочки. А конец — малый и средний бизнес. И для них также запущены четыре программы.

Глава Минэкономразвития подвел итоги и по первым результатам льготного кредитования МСП. По программе Банка России с льготным фондированием была вначале проведена реструктуризации кредитов. Затем проведены новые выдачи займов более чем на 50 млрд рублей. Это порядка 5 тысяч кредитов. В этом случае речь идет о пополнении оборотных средств предприятий.

По совместной программе Банка России и корпорации МСП выдано также 50 млрд рублей на инвестиционные цели. Все эти предпринятые меры должны, надеется Решетников, не допустить остановки уже начатых инвестпроектов, а также стимулировать новые.

В последнем случае нарабатываются нестандартные меры господдержки подсанкционной экономики. Так, в первом квартале, проинформировал Решетников, самозанятых вслед за МСП допустили до закупок, размещаемых крупными корпорациями. Договоров заключено на 400 млн рублей. Это перевозки, оказание консультаций и финансовых услуг.

Льготная накачка не может продолжаться бесконечно

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ, считает привлечение самозанятых к операциям госкорпораций «своевременным решением, так как количество самозанятых к февралю 2022 года, по данным Федеральной налоговой службы, достигло 4,2 млн человек».

Общую кредитную картину дополняет информация главы Минэкономразвития о том, что только на посевную этой весной сельхозпроизводители получили льготных кредитов на 300 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на почти 30%. Кроме того, аграрии получили из федерального бюджета 10 млрд руб. субсидий на покрытие производственных издержек.

Осенью правительство профинансирует на 25% расходы владельцев овощехранилищ. А в будущем году льготные кредиты и даже гранты до 2 млн руб. могут получать из региональных бюджетов даже владельцы приусадебных хозяйств. То есть не только крестьяне, но даже дачники.

Однако льготная кредитная накачка экономики государством, как указывают участники рынка, не может продолжаться бесконечно. В ряде случаев уже зафиксирована нехватка финансовых средств.

Так, представители московского Сбербанка на встрече с «Деловой Россией» предупредили, что уже неделю назад у них скопилось более 8 тысяч заявок на предоставление льготных кредитов, процентные ставки по которым финансирует столичный фонд промышленности. Их не успевают обрабатывать из-за нехватки персонала. На грани и денежные средства. При этом речь неделю назад шла о ставке в 15%. Сейчас мэр Москвы Сергей Собянин снизил её до 11%. Так что поток кредитных заявок лишь увеличится.