МЧС сообщило, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

«По предварительной информации, пострадавших в результате пожара на нефтебазе нет», - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется. В пресс-службе уточнили, что подразделения МЧС России немедленно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Ранее в пресс-службе правительства Брянской области агентству сообщили, что на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска загорелись цистерны, а в пресс-службе МЧС региона отметили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Информация о пожаре поступила в 02:00 по московскому времени. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные расчеты, которыми по прибытии было установлено, что на территории нефтебазы произошло возгорание резервуаров с горючим, отметили в ведомстве.

