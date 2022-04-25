МИД: Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину

Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву, передает ТАСС, ссылаясь на заявление посола России в США Анатолия Антонова.

«На 800 миллионов долларов будет поставлено Киеву оружия от Вашингтона. Это огромная сумма, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передали ли мы ноту - да, там мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда Соединенные Штаты пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», - сказал он.

Дипломат уверен, что США, поставляя оружие на Украину, пытаются еще больше поднять ставки и обострить ситуацию. Он отметил: американские сенаторы открыто говорят о том, что их задача - помешать России твердо встать на ноги. Задача же России в тотм, чтобы в мире уважали ее интересы, чтобы российский голос был услышан.

Ранее заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США - каналы связи сохраняются даже в нынешних условиях. Он напомнил: происходящее вокруг Украины во многом стало следствием того, что США и НАТО отмахнулись от опасений России и ее требований предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности. Сегодня, добавил дипломат, диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией нет.

