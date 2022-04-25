Новый кризис или период очищения мировой экономики

Глобальная экономика входит в период очищения. Сложившиеся в единый элемент факторы больше не оставляют пространства для простых решений, а значит будут и жертвы и серьезные изменения.

Текущий кризис и его последствия нельзя рассматривать отдельно от COVID-19 2020-го года — это скорее звенья одной цепи.

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Начиная с кризиса 2008 года мировая финансовая система и экономика деградировали. Кризисы возникали в том или ином виде достаточно часто, но любые проблемы решались путем печатного станка, что в понимании любого здравомыслящего экономиста было лишь своего рода обезболивающим, но не решало накопившихся структурных проблем, более того, каждый раз создавало новые.

Супердешевые деньги и эксперименты с отрицательными ставками породили огромное количество неэффективных компаний и институтов, которые вообще появились только благодаря возможности бесконечно занимать под очень низкую ставку и постоянно рефинансировать эти займы. Их еще называют компании-зомби, мы отдельно писали о них в 2020-м.

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Мировые центробанки во главе с ФРС растягивали этот праздник жизни во времени и, вероятно считали, что заниматься эмиссией можно бесконечно долго, главное иметь меру и периодически выпускать пар. Однако COVID все перевернул. Рынок, в первую очередь долговой, оказался на грани полного коллапса, и ФРС ничего не оставалось делать, как пойти ва-банк и снова залить все деньгами, только в этот раз уже в неограниченном объеме. Проблема заключается в том, что, напечатав еще 7 триллионов долларов, Федрезерв по сути закрыл себе возможность бороться со следующим кризисом привычными методами.

Вскоре о себе заявила инфляция, которая так тщательно пряталась все эти годы, а пока ФРС готовилась к борьбе с ней, явно упустив момент, начался новый кризис — геополитический со всеми вытекающими последствиями.

В итоге, на данный момент мы имеем скопление факторов, которые представляют собой ни что иное, как идеальный шторм: ситуация на Украине, взлет цен на продовольствие и на энергоносители, вспышка Covid в Китае и, как следствие, снижение спроса и завершающий аккорд — повышение ставок ФРС, то есть удорожание денег.

Иными словами, мировая экономика сталкивается с крайне редким явлением, именуемым стагфляцией. Последний раз это случалось в 1980-х годах, тогда ФРС также решилась на резкое повышение ставок, сумев в итоге победить инфляцию, но через достаточно сильный экономический спад.

Что-то подобное нас ждет и сейчас. И здесь можно найти позитивные моменты. Кризис очистит экономику от неэффективных элементов. К слову, это можно было сделать еще в 2008 году, если бы не было масштабных финансовых вливаний и запуска QE, но тогда власти не решились на такой риск, посчитав, что вся финансовая система может просто потерпеть крушение.

Примеры такого очищения уже сейчас можно видеть, правда пока в основном на фондовом рынке. Взять, к примеру, Netflix — компания, если изучить ее отчеты, никогда не могла похвастаться хорошими финансовыми результатами, скорее была машиной по сжиганию денег, однако ее акции во многом благодаря хайпу смогли взойти на биржевой олим и даже продержаться там достаточно долго. Но в этом году история подошла к своему логическому концу — с декабря 2021 года по настоящий момент капитализация Netflix рухнула на 70%. Таким историй, скорее всего будет много, компании просто будут уходить с рынка или поглощаться более крупными и эффективными конкурентами, но очевидно, что мировая экономика встает на путь неизбежных реформ.