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Новый кризис или период очищения мировой экономики

Игорь Неделькин
корреспондент Expert.ru
25 апреля 2022, 14:05

В 2022 году мировая экономика вступает в новый глобальных кризис, потушить который печатным станком и вливанием денег уже не получится.

Коллаж: Тамара Ларина

Глобальная экономика входит в период очищения. Сложившиеся в единый элемент факторы больше не оставляют пространства для простых решений, а значит будут и жертвы и серьезные изменения. 

Текущий кризис и его последствия нельзя рассматривать отдельно от COVID-19 2020-го года  это скорее звенья одной цепи. 

Начиная с кризиса 2008 года мировая финансовая система и экономика деградировали. Кризисы возникали в том или ином виде достаточно часто, но любые проблемы решались путем печатного станка, что в понимании любого здравомыслящего экономиста было лишь своего рода обезболивающим, но не решало накопившихся структурных проблем, более того, каждый раз создавало новые. 

Супердешевые деньги и эксперименты с отрицательными ставками породили огромное количество неэффективных компаний и институтов, которые вообще появились только благодаря возможности бесконечно занимать под очень низкую ставку и постоянно рефинансировать эти займы. Их еще называют компании-зомби, мы отдельно писали о них в 2020-м.

Мировые центробанки во главе с ФРС растягивали этот праздник жизни во времени и, вероятно считали, что заниматься эмиссией можно бесконечно долго, главное иметь меру и периодически выпускать пар. Однако COVID все перевернул. Рынок, в первую очередь долговой, оказался на грани полного коллапса, и ФРС ничего не оставалось делать, как пойти ва-банк и снова залить все деньгами, только в этот раз уже в неограниченном объеме. Проблема заключается в том, что, напечатав еще 7 триллионов долларов, Федрезерв по сути закрыл себе возможность бороться со следующим кризисом привычными методами. 

Вскоре о себе заявила инфляция, которая так тщательно пряталась все эти годы, а пока ФРС готовилась к борьбе с ней, явно упустив момент, начался новый кризис  геополитический со всеми вытекающими последствиями. 

В итоге, на данный момент мы имеем скопление факторов, которые представляют собой ни что иное, как идеальный шторм: ситуация на Украине, взлет цен на продовольствие и на энергоносители, вспышка Covid в Китае и, как следствие, снижение спроса и завершающий аккорд  повышение ставок ФРС, то есть удорожание денег. 

Иными словами, мировая экономика сталкивается с крайне редким явлением, именуемым стагфляцией. Последний раз это случалось в 1980-х годах, тогда ФРС также решилась на резкое повышение ставок, сумев в итоге победить инфляцию, но через достаточно сильный экономический спад. 

Что-то подобное нас ждет и сейчас. И здесь можно найти позитивные моменты. Кризис очистит экономику от неэффективных элементов. К слову, это можно было сделать еще в 2008 году, если бы не было масштабных финансовых вливаний и запуска QE, но тогда власти не решились на такой риск, посчитав, что вся финансовая система может просто потерпеть крушение. 

Примеры такого очищения уже сейчас можно видеть, правда пока в основном на фондовом рынке. Взять, к примеру, Netflix компания, если изучить ее отчеты, никогда не могла похвастаться хорошими финансовыми результатами, скорее была машиной по сжиганию денег, однако ее акции во многом благодаря хайпу смогли взойти на биржевой олим и даже продержаться там достаточно долго. Но в этом году история подошла к своему логическому концу  с декабря 2021 года по настоящий момент капитализация Netflix рухнула на 70%. Таким историй, скорее всего будет много, компании просто будут уходить с рынка или поглощаться более крупными и эффективными конкурентами, но очевидно, что мировая экономика встает на путь неизбежных реформ. 