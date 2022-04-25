Онлайн-продажи сети «Лента» выросли в первом квартале 2022 года почти в три раза

Розничная сеть «Лента» представила финансовые показатели по итогам первого квартала текущего года.

Согласно пресс-релизу ретейлера, его выручка за отчетный период увеличилась на 23,4% и составила 132,4 млрд рублей. Продажи выросли на 23,3%, до 130,5 млрд рублей.

Валовая прибыль «Ленты» в первом квартале достигла 30 млрд рублей, что на 28,2% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. «Рост валовой прибыли был компенсирован увеличением общей суммы коммерческих и административных расходов на 37,6%, что привело к росту EBITDA (МСФО 17) всего на 3,4% по сравнению с прошлым годом», — поясняется в пресс-релизе.

Сообщается, что валовая маржа увеличилась на 86 б.п., до 22,7%. EBITDA составила 6,9 млрд рублей, маржа EBITDA — 5,2%. Чистая прибыль компании в первом квартале 2022 года по МСФО снизилась на 44,2% год к году, составив 735 млн рублей, указывается в сообщении.

Сопоставимые продажи продуктовой сети увеличились на 7,8%, средний чек вырос на 9,4%. Онлайн-продажи поднялись почти в три раза (184,2%) год к году и составили 10,8 млрд рублей.

За первый квартал 2022 года у «Ленты» появились 44 магазина малых форматов. Общая торговая площадь увеличилась на 16,4%, до 1,77 млн квадратных метров.

После публикации отчетности акции сети взлетели более чем на 36% и на максимуме подорожали до 988 рублей за бумагу, отмечает РБК. На 11:00 мск стоимость бумаг составляла 883 рублей за акцию — на 21,8% выше закрытия пятничных торгов.

На прошлой неделе операционные результаты за первый квартал 2022 года опубликовала компания X5 Group, в которую входят розничные сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В отчете, размещенном на сайте группы, сообщается, что ее чистая розничная выручка увеличилась на 19%, составив 603,1 млрд рублей. За этот же период 2021 года темп роста показателя составил 8,1% в годовом выражении. Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 11,7%, что обусловлено, в частности, увеличением среднего чека на 7,8%: в «Пятерочке» он составил 452 руб. против 419 руб. годом ранее, в «Перекрестке» — 701 руб. (654 руб в первом квартале 2021-го); в «Карусели» — 1 096 руб. (939 руб.) Средний чек у всей X5 в первом квартале 2022 года составил 484 руб. против 451 руб. в 2021-м. В числе факторов, повлиявших на результаты группы, указывается продовольственная инфляция, которая в первом квартале была на уровне 13,5% против 10,8% в годовом выражении в четвертом квартале прошлого года. «Сдержанное предложение и растущий спрос на продукты длительного хранения на фоне девальвации рубля привели к ускорению роста цен в марте», — поясняется в отчете компании.