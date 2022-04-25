Пассажирские перевозки у «Аэрофлота» в марте сократились примерно на 20%

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты деятельности за март и три месяца 2022 года.

В марте 2022 года группа сократила перевозки пассажиров на 20,4%, до 2,2 млн человек, следует из отчета, опубликованного на сайте компании.

«Общий объем перевозок составил 2,2 млн пассажиров, что на 20,4% ниже аналогичного периода 2021 года. На внутренних линиях перевезено 2 млн пассажиров, что на 15,7% ниже аналогичного периода 2021 года», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что головной перевозчик группы, авиакомпания «Аэрофлот», сократила перевозки на 32,1%, до 836,7 тысячи человек. Пассажирские перевозки лоукостера «Победа» снизились на 7,4%, до 910,9 тысячи, у «России» они упали на 17,7%, до 456,1 тысячи.

Ранее «Эксперт» писал о том, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию «Аэрофлота» могут выделить около 107 млрд рублей. Такой шаг рассматривается в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в «Аэрофлоте», которая в настоящий момент составляет 57,34%, не должна сократиться по итогам допэмиссии. Еще около 57 млрд рублей предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских перевозчиков, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот».

В конце марта президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по поддержке авиационной отрасли, который включает выделение субсидии на 100 млрд рублей. Президент прямо указал на то, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия неадекватных санкционных решений западных стран. При этом он призвал в текущих сложностях видеть возможности для придания развитию отрасли нового импульса. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России», — подчеркнул Владимир Путин.