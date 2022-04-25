Путин анонсировал меры для сохранения оборотного капитала предприятий

Выступая на совещании по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин заявил, что серьезной проблемой для многих компаний является дефицит оборотных средств, которые направляются на закупку сырья, комплектующих и выполнение работ. Чтобы восполнить этот дефицит, он предложил распространить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на ряд других организаций, а также предоставить годовую отсрочку по уплате страховых взносов для компаний, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, передает пресс-служба Кремля.

«Предлагаю расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие организации, которые такого статуса пока не имеют, но уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях. При этом напомню, что для некрупного бизнеса у нас уже реализуются специальные механизмы поддержки. Гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита», — заявил Путин.

Президент отметил, что объем поддержанных по этой программе кредитов должен составить около 1,1 трлн рублей. Кроме того, для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, глава государства предложил предоставить годовую отсрочку по уплате страховых взносов. Он подчеркнул, что эта мера не коснется экспортеров, компаний финансового сектора, оптовой торговли и бюджетных организаций. Полный перечень отраслей должно в скором времени определить правительство.

«Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал текущего года, а для производственных предприятий отсрочка распространится еще и на третий квартал. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков. Повторю: страховые взносы за второй и третий квартал необходимо будет оплатить, начиная с мая 2023 года», — отметил Путин.

По оценке президента, эта мера затронет более 2,8 млн предприятий, где трудятся почти 52 млн человек. Она позволит сохранить у бизнеса около 1,1 трлн рублей во втором квартале и 0,5 трлн рублей в третьем квартале. Более того, глава государства предложил подумать о дополнительных преференциях для организаций производственного сектора в случае сохранения занятости и фонда оплаты труда по состоянию на 1 июня текущего года.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин предложил сделать покупку жилья более доступной для граждан и снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Он подчеркнул, что ситуация в целом позитивная и позволяет это сделать. Президент РФ также продлил действие льготной ипотечной программы до конца текущего года.

