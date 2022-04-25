Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону, победившему на президентских выборах во Франции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

«Искренне желаю Вам успехов в Вашей государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в поздравлении.

По данным МВД Франции, после подсчета всех голосов действующий президент Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55%, его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» («Национальный фронт») Марин Ле Пен набрала 41,45%.

В первом туре президентских выборов во Франции победил также Эммануэль Макрон. По итогам голосования 10 апреля он набрал 27,84% голосов. Его ближайшими соперниками стали Марин Ле Пен (23,15%), а также глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95%).

