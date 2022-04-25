Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин предложил сделать покупку жилья более доступной для граждан и снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Он подчеркнул, что ситуация в целом позитивная и позволяет это сделать. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие льготной ипотечной программы до конца текущего года», — заявил Путин.

В конце марта власти РФ изменили условия льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 12% годовых.

Ранее «Эксперт» писал, что льготная ипотека останется главным фактором поддержки рынка кредитования в ближайшее время. Как пояснили в ЦБ, во-первых, это наименее рисковый для банков вид розничного кредитования ввиду наличия залога. Во-вторых — продолжат действовать льготные программы. В результате можно ожидать значительного, по сравнению с 2021 годом, изменения спроса и структуры выдачи ипотечных кредитов в сторону субсидируемых кредитов на первичном рынке недвижимости.

