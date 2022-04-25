Путин сообщил о пресечении попытки убийства российского тележурналиста

Президент России Владимир Путин объявил о пресечении деятельности террористической группировки, готовившей убийство одного из известных российских журналистов, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

«Сегодня утром органы Федеральной службы безопасности пресекли деятельность террористической группы, которая планировала совершить нападение и убить одного из известных российских тележурналистов», — сказал глава государства, выступая в понедельник, 25 апреля, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Президент России подчеркнул, что к таким методам на Украине, при поддержке и по указке своих кураторов из Европы и в Соединённых Штатах перешли после того, как потерпели фиаско в информационном пространстве.

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединённых Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и в Европе – дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши Вооружённые Силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Поддержку наших людей на Донбассе, на самом деле. И поскольку на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя своё монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», — заявил Владимир Путин.

Президент России принимает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе мероприятия президент подвел итоги работы ведомства за 2021 год и определил дальнейшие задачи по укреплению правопорядка.