Red Wings стала базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы

Авиакомпания Red Wings (госкорпорация «Ростех») продолжает наращивать сеть региональных маршрутов. Сегодня перевозчик открыл базу в аэропорту Махачкале.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель гендиректора Red Wings Андрей Лебединец, передает пресс-служба правительства республики.

«С 25 апреля Red Wings организует базировку в аэропорту Махачкалы одного из своих лайнеров SSJ100. Уже сегодня этот самолет начнет полеты из Махачкалы как из своей базы и будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании из Дагестана», — приводятся слова Абдулмуслимова. Он отметил, что в последние годы авиационное сообщение республики развивается высокими темпами, что связанно с привлечением новых перевозчиков, созданием выгодных условий для авиакомпаний и должным уровнем безопасности и качества обслуживания в аэропорту.

По словам гендиректора Red Wings, наличие спроса на прямые перелеты между регионами показали рейсы из Дагестана в столицу Урала. «Наши рейсы из Махачкалы в Екатеринбург сразу оказались востребованы, доказали наличие спроса на прямые перелеты между регионами, минуя Москву. В 2021 году мы при поддержке правительства Дагестана открыли уникальные маршруты из Махачкалы в Челябинск и Саратов. А уже этой весной запустили международные рейсы в Стамбул, Ташкент, Бухару и Наманган. Базирование самолета — это следующий серьезный этап развития Red Wings в Махачкале. Завтра это воздушное судно выполнит первый рейс по новому международному маршруту Махачкала — Ургенч — Махачкала», — отметил Лебединец.

Генеральный директор «АО Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов, в свою очередь, отметил, что базирование является серьезным шагом на пути превращения аэропорта в полноценный хаб в воздушном коридоре Север — Юг. «Развитие инфраструктуры, в том числе строительство нового терминала, а также улучшение обслуживания на перроне за счет приобретения новой техники и слаженная работа коллектива позволяют говорить о хороших темпах развития нашего аэропорта. В сочетании с популяризацией туризма в регионе это обеспечивает продвижение воздушной гавани Дагестана и становление воздушного формата Великого шелкового пути», — сказал Рамазанов.

Уточняется, что первый полет лайнера SSJ100, который теперь находится на базировке в аэропорту Махачкалы, запланирован на сегодня; самолет отправится в в Екатеринбург. Завтра, 26 апреля, воздушное судно совершит рейс по маршруту Махачкала — Угренч (Узбекистан).

Отмечается, что Red Wings стала первой в новейшее время базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы.

Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний России. В ее парке числятся 15 самолетов SSJ100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777. В текущем году перевозчик намерен увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.

Пассажиропоток международного аэропорта «Махачкала» в первом квартале 2022 года увеличился на 12,2% и составил приблизительно 442,4 тысячи человек. «Несмотря на небольшой спад в марте, связанный с временным ограничением на полеты в аэропорты юга и центральной части России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Брянск), общий пассажиропоток за первые три месяца превысил показатели аналогичного периода 2021 года на 12,2%», — сообщила 8 апреля пресс-служба воздушной гавани. Отмечается, что за период с января по март текущего года аэродром обслужил 3862 рейса. Самая большая часть пассажиров пришлась на авиакомпании «Победа», S7 Airlines и ЮТэйр. Наиболее востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а из международных спросом пользуется Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).