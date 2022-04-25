Роботехника и 3D-моделирование: в регионах откроются «Мультилабы» для школьников

En+ Group подвела итоги первого конкурса по созданию мультимедийных классов для школьников - «Мультилаб». В рамках проекта компания Олега Дерипаски подарит учебным заведениям в регионах России современные учебные классы для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, видеопроизводством, программированием, ИКТ-технологиями и soft skills. На открытие «Мультилабов» в 2022 году En+ Group выделит более 40 млн рублей.

Всего на конкурс было подано 33 заявки из Иркутска, Красноярска и Дивногорска. Победителями стали средняя общеобразовательная школа №64 Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия №10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске. Авторы инициатив представили креативные и содержательные заявки и детально проработали календарный план.

«Мультилабы здорово обогатят образовательное пространство городов-участников и откроют самые перспективные направления для обучения и развития школьников. А главное — предоставят свободу педагогам. Учителя смогут проявить все свои таланты и реализовать все задуманное» - считает заместитель директора «Центра оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования - Дмитрий Скрипучий.

«Мультилабы» откроются в начале учебного года. Уже сейчас с каждым учреждением началась работа по адаптации дизайн-проектов к помещению, подготовка технической документации. За лето пройдут ремонтные работы, будет установлено оборудование, педагоги пройдут обучение по работе на мультимедийном оборудовании.

«Оборудование от интерактивных досок и проекторов до профессиональных видеокамер и наушников повышает уровень вовлеченности детей в обучение и открывает новые форматы для самореализации - считает эксперт конкурса, начальник отдела управления проектами главного управления образования администрации города Красноярска Анна Швецова — такой подход помогает школьникам смотреть на мир глобально и видеть, как разные науки связаны друг с другом, выработать навыки проектного мышления и командной работы»

Открытие учебных классов прокомментировал руководитель En+ Group Михаил Хардиков: «Для детей работа в наших «Мультилабах» станет важным шагом в изучении естественных и точных наук, и в дальнейшем ребята смогут влиться в число студентов наших совместных с вузами специализированных программ. Образование в регионах – это то, на что сегодня стоит обращать первоочередное внимание любой думающий на перспективу работодатель».

Создание условий для развития талантливой и активной молодежи - важная часть социальной политики En+ Group, которую определил Олег Дерипаска еще на этапе основания энергохолдинга. «Сейчас основной задачей является развитие регионов, создание там возможностей, которые будут позволять помогать молодым, талантливым людям, перспективным компаниям развиваться. Я уверен, что развитие регионов и прогресс в ряде секторов позволит найти реальные точки роста и организовать соответствующие кластеры. И мы в любом случае будем способствовать всему этому, используя все наши ресурсы и возможности» - сказал тогда Олег Дерипаска.

Благодаря предпринимателю во многих регионах воплощаются не только социальные, экономические, но и образовательные программы, способствующие развитию интеллектуального потенциала молодежи и ее последующему участию в укреплении экономики страны.