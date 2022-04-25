«Росатом» и «Норникель» будут разрабатывать месторождение лития под Мурманском

Компания «Норильский никель» и госкорпорация «Росатом» думают о создании совместного предприятия по разработке Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.

Об этом свидетельствует сообщение компании на Лондонской фондовой бирже, на которое обратило внимание ТАСС.

«Продукция "Норникеля" давно играет важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество госкорпорации "Росатом" и "Норникеля" позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнили в «Норникеле», компании думают о создании совместного предприятия с распределением равных долей между участниками и паритетными принципами корпоративного управления, которое объединит активы и компетенции партнеров и будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского месторождения.

О планах по совместному освоению «Росатомом» и «Норникелем» Колмозерского месторождения рассказал на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров, передает BFM. «В России сегодня есть три источника, где можно брать литий. Один — это действительно начать разрабатывать новые месторождения. В качестве такого самого перспективного российского месторождениия мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской области, которое мы хотим осваивать совместно с "Норникелем". Рассчитываем, что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и хотим начать им заниматься», — сказал Комаров.

Отмечается, что Колмозерское является крупнейшим (18,9% запасов в РФ) и самым перспективным российским месторождением литиевых руд, которое сейчас находится в нераспределенном фонде.

Также сообщается, что «Росатом» и «Норникель» договорились о совместном развитии Северного морского пути (СМП). Соответствующее соглашение подписали Владимир Потанин и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. Основными акционерами «Норникеля» выступают «Интеррос» Владимира Потанина, которая владеет 35,95% акций, и основанный Олегом Дерипаской «Русал» (26,25% акций).